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خالد بن محمد بن زايد: نعتز بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة

خالد بن محمد بن زايد يصافح أحد المصابين (وام)
28 سبتمبر 2024 01:10

أبوظبي (وام)
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المصابين من منتسبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا للإصابة، جراء حادث وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي أثناء تأدية واجبهم بالدولة.

واطّلع سموه، خلال الزيارة، على الحالة الصحية للمصابين والجرحى، واستمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم الحالية من قبل الفريق الطبي المشرف على علاجهم في مستشفى زايد العسكري في أبوظبي، وتبادل سموّه الأحاديث الودية مع الجرحى، معبراً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

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وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لحالتهم الصحية وتمنياته لهم بالشفاء، معرباً سموّه عن اعتزاز القيادة الرشيدة بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، عبّر المصابون عن شكرهم وسعادتهم بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكّدين التزامهم الدائم، وإخلاصهم في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.

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