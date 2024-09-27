توقيع مذكرة تفاهم لتمكين التوطين في القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شلهوب، أحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال معرض الإمارات للوظائف «رؤية»، وتهدف الشراكة إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ازدهار مستقبل مختلف الصناعات ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من عبدالله علي بن زاید الفلاسي، نائب رئيس المجلس، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين، عبر تقديم مسارات وظيفية مخصصة، وبرامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني لتطوير كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «إن الشراكة مع مجموعة شلهوب إضافة نوعية لشركائنا من القطاع الخاص وستسهم في تعزيز جهودنا لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، ونسعى لجعل هذه الشراكات منصّات مثرية تتيح للمواطنين اكتساب خبرات نوعية، والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات، ومنحهم الفرص للتميز في بيئات الأعمال المميزة التي يوفرها الشركاء، وهو ما يُسهم في ازدهار مستقبل الاقتصاد الإماراتي، وذلك جزء من جهودنا في دعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية».

من جهته، أكد باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات. خلال العام الماضي، نمت القوى العاملة الإماراتية لدينا بأكثر من 45%، ما يدل على إيماننا الحقيقي بموهبة وشغف الإماراتيين. هدفنا هو خلق فرص حقيقية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح. نتشارك نفس الهدف مع دائرة الموارد البشرية في دبي لتطوير المواهب التي ستقود الابتكار وتعزز مكانة الإمارات كقائدة عالمية في مختلف الصناعات».

تتضمن الشراكة مبادرات لدعم الطلاب الإماراتيين من خلال فرص تدريب عملية، مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.

وسيكون لأكاديمية التجزئة التابعة لمجموعة شلهوب دور رئيس في تزويد الإماراتيين بالمهارات المتعلقة بالصناعة، مما يعزز التزام المجموعة المستمر بتطوير القوى العاملة والمشاركة المجتمعية المستدامة.