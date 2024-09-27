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جهاز الإمارات للمحاسبة عضواً بالمجلس التنفيذي لـ«الأسوساي»

جهاز الإمارات للمحاسبة عضواً بالمجلس التنفيذي لـ«الأسوساي»
28 سبتمبر 2024 01:08

نيودلهي (وام)

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أعلنت المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، أمس، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بجهاز الإمارات للمحاسبة إلى عضوية المجلس التنفيذي لإدارة المنظمة التي ترأسها الهند، للفترة من 2024 إلى 2027.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية لـ«الأسوساي» الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بصفته عضواً في المنظمة.
يذكر أن (الأسوساي) منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، وتعمل تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة، هنأ جهاز الإمارات للمحاسبة نظراءه من الأجهزة الرقابية على اختيارهم لعضوية المجلس التنفيذي، مشدداً على أهمية دور الأجهزة الرقابية الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية الذي من شأنه دعم الحوكمة المالية والمساءلة وصياغة أفضل معايير الرقابة المالية في القطاع العام والمشاركة في صنع القرار.

جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
الاسوساي
الرقابة المالية
حميد عبيد أبوشبص
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