تعاون بين «إسلامية دبي» وجامعة جميرا في مجال التعليم والتدريب

دبي (وام)

وقعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة جميرا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التكامل بين الجهتين في تقديم خدمات مجتمعية متخصصة في الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية التي تدعم التوعية الدينية وتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار مواكباً لتطورات عصره ومسيرة التنمية والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم كل من بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة والدكتور منير الذيبي، رئيس جامعة جميرا بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأشار الجميري إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة جميرا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات في خدمة المجتمع، لافتاً إلى التزام الدائرة بتطوير برامج تعليمية وبحثية تدعم القيم الإسلامية وتعزز قدرات الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأكد الدكتور منير الذيبي، أهمية هذه الشراكة في تحقيق التفاعل المجتمعي، مشيراً إلى أن المذكرة تعد خطوة مهمة في إكساب الشباب المهارات اللازمة والعلوم التأهيلية المتوافقة مع وسطية الإسلام والمتوافقة مع رؤية الدولة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.