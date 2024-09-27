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«أبوظبي للتراث» تستعرض «أنساب الخيل»

«أبوظبي للتراث» تستعرض «أنساب الخيل»
28 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك هيئة أبوظبي للتراث، وجمعية الإمارات للخيول العربية في معرض «الفرس للجديدة» بالمغرب، الذي قام تحت شعار «تربية الخيول في المغرب: الابتكار والتحدي»، خلال الفترة من 1 حتى 6 أكتوبر المقبل.
وتتضمَّن المشاركة العديد من البرامج التثقيفية والتراثية، بما في ذلك عرض سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقدِّمها الجمعية، وتسليط الضوء على كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، إضافةً إلى تنظيم عروض حية لصناعات الأنسجة التقليدية، وسروج الخيل، والفنون الشعبية، وعروض الخيل، ومعرض للصور، بمشاركة عدد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

هيئة أبوظبي للتراث
أبوظبي
الإمارات
جمعية الإمارات للخيول العربية
المغرب
تربية الخيول
الخيول
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