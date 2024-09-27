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«A3» يتألق في سماء الإمارات

«A3» يتألق في سماء الإمارات
28 سبتمبر 2024 01:09

الشارقة (وام)

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رصدت جمعية الإمارات للفلك، فجر أمس، في سماء الدولة المذنّب «A3»، بواسطة عدسة المصور الفلكي تميم التميمي عضو الجمعية.
ويتألق المذنب حتى منتصف أكتوبر المقبل، ويزداد سطوعاً بشكل مطرد، مع اقترابه من الشمس أو من الأرض، ويمكن مشاهدته بالعين المجرّدة، ومن المتوقع أن يكون الأكثر إضاءة بين المذنبات التي يمكن مشاهدتها خلال العقد الحالي.
وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن «A3» تم اكتشافه في الـ12 من أغسطس 2023، كذيل من الغبار والجليد، أو ذيلين أحدهما أبيض، والآخر أزرق، واتجاهه في النظام الشمسي الداخلي يعني أن ذيله قد يعكس المزيد من الضوء تجاه الأرض، مما يجعله يبدو أكثر سطوعاً، حيث يطلق علماء الفلك على هذا ما يسمى بالتشتت الأمامي.

سماء الإمارات
الإمارات
جمعية الإمارات للفلك
الفلك
علم الفلك
المذنبات..
تميم التميمي
إبراهيم الجروان
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