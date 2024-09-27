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علوم الدار

الشعبة البرلمانية الإماراتية: التسامح والسلام والأمن التزام سياسي غير قابل للتفاوض

محمد عيسى الكشف خلال مشاركته في الاجتماع
28 سبتمبر 2024 01:08

موسكو (الاتحاد)

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جددت دولة الإمارات موقفها الثابت والداعم لقيم التسامح والسلام والأمن، باعتباره التزاماً سياسياً غير قابل للتفاوض، مشددةً على ضرورة العمل الفعال وتكريس الجهود البرلمانية في هذا الصدد.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في موسكو.
وأكد محمد الكشف، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع، على موقف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الثابت والداعم لقيم التسامح والسلام والأمن، باعتباره التزاماً سياسياً غير قابل للتفاوض، مشدداً على ضرورة العمل الفعال وتكريس الجهود البرلمانية في هذا الصدد.
وفي مداخلة حول مشروع قرار موضوع «برلمانيون آسيويون يدعمون نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب أكثر عدلاً يعكس تنوعه الثقافي والحضاري»، أشار الكشف إلى «الأثر السلبي لتنامي الحروب والنزاعات المسلحة في العالم، من تدمير وتخريب الممتلكات الثقافية والحضارية خاصة وأن الحروب والنزاعات المسلحة تؤدي إلى فقدان العديد من الأعمال الفنية وتخريب مواقع ثقافية أو تدميرها، ولا بد من الالتزام باتفاقية لاهاي 1954 الدولية التي تستوجب حماية الملكية الثقافية في الحروب والنزاعات المسلحة».
وفي مداخلة أخرى للشعبة البرلمانية حول مشروع قرار عن النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، قال الكشف إن تنفيذ أولويات المرأة والسلام والأمن هو التزام سياسي غير قابل للتفاوض، يعيد التأكيد على أن مشاركة المرأة الكاملة والهادفة والمتساوية مع الرجل في عمليات السلام والحلول السياسية ضروريةٌ للعمل الفعال في مجال حفظ السلام والوصول إلى نتائج سلام مستدامة.

الشعبة البرلمانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
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