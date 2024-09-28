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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
28 سبتمبر 2024 09:22

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستنفذ تمريناً صباح اليوم السبت 28 سبتمبر بمنطقة "الساد" ومنطقة "الطوية" في العين.

وقالت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس": "تنفذ ⁧شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم السبت 28 سبتمبر بمنطقة "الساد" ومنطقة "الطوية" في العين".

وأضافت شرطة أبوظبي أن الهدف من التمرين هو "قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".

 

 

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