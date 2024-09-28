الغويفات تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في الغوفات (منطقة الظفرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في الغوفات (منطقة الظفرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 23.7°C in Al Gheweifat (Al Dhafra Region) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/Y6KoNCUHSG— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 28, 2024