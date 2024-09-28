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علوم الدار

الغويفات تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الغويفات تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
28 سبتمبر 2024 09:49

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في الغوفات (منطقة الظفرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الظفرة
الأرصاد
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