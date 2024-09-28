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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كوسوفو في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كوسوفو في نيويورك
28 سبتمبر 2024 11:25

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، بحضور معالي دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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بيان صادر من الهلال الأحمر الإماراتي

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة مع جمهورية كوسوفو، وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، ويدعم أهدافهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
نيويورك
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