خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي

قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموّه، معالي السيد عبدالله السيد محمد الهاشمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وكل من أحمد، وعبدالرحيم، ومحمد، ويونس، وخالد، أبناء الفقيد السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.