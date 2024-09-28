السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي
28 سبتمبر 2024 12:50

قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: نعتز بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة
خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة

وتقبل تعازي سموّه، معالي السيد عبدالله السيد محمد الهاشمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وكل من أحمد، وعبدالرحيم، ومحمد، ويونس، وخالد، أبناء الفقيد السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البطين
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»
اليوم 14:12
"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين
الترفيه
"الدواء الأميركية" تجيز استخدام "دوبيكسنت" المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين
اليوم 13:56
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 13:45
«الأولمبية» تستعرض التحضيرات النهائية لمؤتمر «الطب الرياضي»
الرياضة
«الأولمبية» تستعرض التحضيرات النهائية لمؤتمر «الطب الرياضي»
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©