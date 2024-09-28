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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المالديف في نيويورك

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المالديف في نيويورك
28 سبتمبر 2024 12:58

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فخامة محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية المالديف التقدم والنماء.

وحمل فخامته، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والسياحية والطاقة المتجددة والمناخ والتجارية والاستثمارية.

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كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات المتطورة والمتنامية مع جمهورية المالديف، وحرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ويدعم تطلعاتهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.

المصدر: وام
المالديف
عبدالله بن زايد
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