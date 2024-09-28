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علوم الدار

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن
28 سبتمبر 2024 17:50

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، ‎نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي، وعبد العزيز سعيد سبت الطنيجي، وأحمد محمد راشد الشحي، من منتسبي القوات المسلحة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في منطقة الشامخة بإمارة أبوظبي، ومنطقتي الرقايب والحميدية بإمارة عجمان، ومنطقة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر وذوي الشهداء عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال تقديمه واجب العزاء، نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان.

المصدر: وام
واجب العزاء
شهداء الوطن
سيف بن زايد
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