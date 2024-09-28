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علوم الدار

"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غدا

أبوظبي
28 سبتمبر 2024 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباح الاثنين شمالاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:53، والجزر الأول عند الساعة 05:50.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 20:01، والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

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المصدر: وام
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