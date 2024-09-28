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علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء أوزبكستان

حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء أوزبكستان
28 سبتمبر 2024 18:22

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك ضمن زيارة رسمية لسموه على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وسبل توسيع نطاق الشراكة الشاملة بينهما.

ورحّب معالي عبد الله أريبوف بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين ونوه بما وصلت إليه من تميّز في ظل حرص قيادتي البلدين على الدفع بها قُدماً نحو تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يواكب التطوير السريع والقوي للعلاقات الاستراتيجية والروابط المتينة التي تجمعهما بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويلبّي التطلعات التنموية للشعبين الصديقين ويدعم طموحاتهما نحو المستقبل.

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ووصف أوزبكستان بأنها شريك رئيسي لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك التي تأتي في مجملها في سياق التعاون الثنائي والشراكة الإيجابية بين الجانبين في العديد من المجالات، لاسيما مجالات التحديث الحكومي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، وعبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، والدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى أوزبكستان.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
أوزبكستان
زيارة رسمية
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