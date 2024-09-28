رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية كبيرة للابتكار والتعاون الدولي

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للابتكار والتعاون الدولي باعتبارهما حجر الأساس للتنمية المستدامة».

وكتب سموه، على تطبيق «إنستغرام»: «نظم مجلس محمد بن زايد محاضرة بعنوان التكنولوجيا الخضراء: الطريق نحو مستقبل مستدام، ألقاها تشارلز ليو، المدير المؤسس لـ «مركز الصين والعالم» في جامعة سيتي في ماكاو، وذلك احتفاءً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين. ركزت المحاضرة على دور التكنولوجيا الخضراء في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للابتكار والتعاون الدولي باعتبارهما حجر الأساس للتنمية المستدامة، ولدينا مسؤولية جماعية لتقديم حلول مشتركة بين القطاعات كافة تساهم في تحقيق مستقبل مستدام».





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