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علوم الدار

حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان

حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
28 سبتمبر 2024 20:34

اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، زيارة رسمية لطشقند التقى خلالها فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، وشهد عدداً من الفعاليات المشتركة بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.
وأعرب سموّه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين عكسا عمق العلاقات الثنائية المتميزة وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، منوها بما أثمرته من نتائج طيبة واتفاقات تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالاتها وفرصها المستقبلية لما فيه الخير للشعبين الصديقين.

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وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، تحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، وتشهد في ظل توجيهاتهما مساراً دائم التطور، وجهوداً متواصلة لتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، ودفع مسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
وقد عقد سموّه، خلال الزيارة، سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية، إذ التقى معالي سعيدة ميرضيائيفا، مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء، ومعالي الفريق باخودير قربانوف، وزير الدفاع، وعدداً من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز آفاق الشراكة وتوسيع دائرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. 
وشهد سموّه، خلال الزيارة، سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين شملت توقيع عدد من مذكرات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الحيوية.
وحضر سموّه جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان والتي عقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند بهدف تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية وبحث الفرص الجديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
أوزبكستان
زيارة رسمية
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