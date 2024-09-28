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علوم الدار

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن
28 سبتمبر 2024 20:44

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، واجب العزاء في شهداء الوطن أحمد محمد راشد الشحي، ونهيان عبد الله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف البلوشي، وعبد العزيز سعيد سبت الطنيجي من منتسبي القوات المسلحة الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارته مجالس العزاء في الفجيرة وأبوظبي وعجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء الأبرار، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

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وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن شهداء الوطن الأبرار مصدر فخر واعتزاز، وستبقى تضحياتهم أوسمة شرف وقدوة لأجيال الحاضر والمستقبل في التفاني في خدمة وحب الوطن.

وثمّن سموه بطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة، مؤكداً أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا، حاضرين في قلوبنا، نستلهم منهم كل معاني التضحية والإخلاص والبطولة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
واجب العزاء
شهداء الوطن
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