نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ مواطن إماراتي.

وأرفقت الوزارة، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بجملة تقول "صقور الداخلية تساهم في إنقاذ حياة مواطن إماراتي".

يظهر المقطع طائرة مروحية تهبط ويخرج منها أفراد يقومون بنقل المصاب وإيصاله إلى مستشفى.

صقور الداخلية تساهم في إنقاذ حياة مواطن إماراتي#وزارة_الداخلية_الإمارات



MOI Eagles Contribute to Saving the Life of an Emirati Citizen#MOIUAE pic.twitter.com/URCmOdzbRE