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علوم الدار

"صقور الداخلية" تساهم في إنقاذ حياة مواطن إماراتي

"صقور الداخلية" تساهم في إنقاذ حياة مواطن إماراتي
28 سبتمبر 2024 22:08

نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ مواطن إماراتي.
وأرفقت الوزارة، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بجملة تقول "صقور الداخلية تساهم في إنقاذ حياة مواطن إماراتي".
يظهر المقطع طائرة مروحية تهبط ويخرج منها أفراد يقومون بنقل المصاب وإيصاله إلى مستشفى.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الداخلية
إنقاذ
المواطنون
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