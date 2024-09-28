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علوم الدار

2603 رخص صيد بري أصدرتها «بيئة أبوظبي» عبر منصة «تم»

2603 رخص صيد بري أصدرتها «بيئة أبوظبي» عبر منصة «تم»
29 سبتمبر 2024 01:40

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 35 رخصة رعي للمرة الأولى خلال العام الماضي، حيث تم تحديد موسم الرعي من الأول من مايو إلى 15 أكتوبر 2023، وذلك طبقاً للقرار رقم 5 لسنة 2023 من قانون الرعي رقم 11 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن تحديد موسم ومناطق الرعي في الإمارة.
 كما تم إصدار 2603 رخص صيد بري «صيد بالصقور» عبر منصة «تم» عام 2023، وذلك طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية. يأتي ذلك في إطار عملية تنظيم تراخيص الرعي والصيد البري في إمارة أبوظبي.
وتصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومربّي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي. ويُشترَط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، وأن يكون لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويُمكِن لمُلاك ومربّى الثروة الحيوانية التقدُّم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحدَّدة، وسداد الرسوم المقرَّرة لذلك. وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بطاقة الهُوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمَدة وسارية ومسجَّلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة من الجهات المعنية. ويجب على طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون رعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهُوية الإماراتية الخاصة بكلٍّ منهم.
ويُسمَح للمرخَّص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقلُّ عن كيلومترين. ويُشترَط عدم ترك الحيوانات ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص.
وتسمح هيئة البيئة بممارسة هذا الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور» وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية.
رخصة إلكترونية
ويتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر» وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم» بشكل فوري وعلى المرخص له الالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط.

هيئة البيئة
أبوظبي
الصيد بالصقور
الثروة الحيوانية
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