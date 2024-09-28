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علوم الدار

تخريج طلاب وطالبات كليات التقنية العليا برأس الخيمة

أحمد بن سعود القاسمي يتوسط طلاب وطالبات كليات التقنية في صورة تذكارية (وام)
29 سبتمبر 2024 01:40

رأس الخيمة (وام)

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شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، حفل تخريج طلبة كليات التقنية العليا برأس الخيمة، دفعة عام 2024 تحت شعار «تمكين العقول.. صناعة المستقبل».
وضمت الدفعة 442 خريجاً وخريجة، ممن أكملوا دراستهم بنجاح، وذلك في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بدعم قطاع التعليم العالي، وتعزيز مخرجاته، ليواكب متطلبات التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، بكفاءة وجاهزية، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه كليات التقنية العليا في دعم الكوادر الوطنية، من حملة شهادات البكالوريوس التطبيقي، والدبلوم المهني في تخصصات حيوية، وتأهيلهم بالمعارف والمهارات اللازمة، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة، وينافسوا في سوق العمل.
وهنأ الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، الخريجين على نجاحهم الأكاديمي، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية والمهنية، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد الوطن وقادة المستقبل، وتقع على عاتقهم مسؤولية خدمة الوطن ورفعته، فهم الركيزة الأساسية في رؤية دولة الإمارات الطموحة، التي تعتمد على الابتكار والمعرفة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتقدم الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، باسم مجلس أمناء الكليات، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة للدولة، على دعمها الدائم واللامحدود لكليات التقنية العليا، ما عزز نجاحها في رفد سوق العمل بالكفاءات النوعية، القادرة على التعامل مع المستقبل بمتغيراته وتحدياته.
مسيرة التعلم
عبّر الخريجون عن فخرهم بهذا الإنجاز، وشكرهم وتقديرهم لكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدين عزمهم على مواصلة مسيرة التعلم، والتطوير الذاتي، لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لوطنهم.
وفي نهاية الحفل، قام الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، في تخصصات الهندسة، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام التطبيقي، وعلوم الحاسوب والمعلومات، والتربية.

رأس الخيمة
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
كليات التقنية العليا
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