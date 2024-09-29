تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة في مدينة العين

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.

وقالت، في منشور على منصة "إكس":"شرطة أبوظبي⁩ تدعو السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية .

⁧#عاجل⁩ | #تنبيه #العين#شرطةأبوظبي⁩ تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/Je6EndeuRS — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 29, 2024