تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة في مدينة العين

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.
وقالت، في منشور على منصة "إكس":"شرطة أبوظبي تدعو السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية .
#عاجل | #تنبيه #العين#شرطةأبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/Je6EndeuRS— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 29, 2024