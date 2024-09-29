الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة في مدينة العين

شعار شرطة أبوظبي
29 سبتمبر 2024 12:53

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.
وقالت، في منشور على منصة "إكس":"شرطة أبوظبي⁩ تدعو السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية .

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
شرطة أبوظبي
مدينة العين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
"أبوظبي للزراعة".. مبادرات فعالة للحد من هدر الغذاء
علوم الدار
"أبوظبي للزراعة".. مبادرات فعالة للحد من هدر الغذاء
اليوم 15:19
«تحدي دبا لمصارعة الذراعين» تُتوج أبطالها
الرياضة
«تحدي دبا لمصارعة الذراعين» تُتوج أبطالها
اليوم 15:17
"إياتا" يُعلن إتاحة الفرصة لشركات الطيران لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة
اقتصاد
"إياتا" يُعلن إتاحة الفرصة لشركات الطيران لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة
اليوم 14:58
«التبر 55» بطل سباق دبي للشراعية المحلية 43 قدماً
الرياضة
«التبر 55» بطل سباق دبي للشراعية المحلية 43 قدماً
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©