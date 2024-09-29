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علوم الدار

شرطة الشارقة: انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية

شرطة الشارقة: انخفاض ملحوظ في الحوادث المرورية
29 سبتمبر 2024 14:08

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تقريرها الإحصائي الصادر عن إدارة المرور والدوريات للنصف الأول من العام الجاري، انخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان بنسبة 15%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفاض الحوادث المرورية على الطرق لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 9%.

 

ويعود هذا التحسن الإيجابي إلى الحملات المرورية المكثفة التي نفذتها إدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف تعزيز مستويات السلامة المرورية على الطريق.

 

وأكد العقيد محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة، والتزامها بتعزيز الوعي والسلامة المرورية مع الجمهور، كونها مسؤولية مشتركة، يتحملها كل من قائدو المركبات، ومستخدمو الطرق، مشيرا إلى أن الوعي المروري يعد ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلامة، ما يسهم في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها الوفيات والحوادث البليغة وتجعل الطرق أكثر أمانا.

 

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وأثنى علاي على تكامل الأدوار مع الشركاء، في الحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها مستخدمو الطريق، من خلال البرامج التوعوية المستمرة، وتنظيم الحملات الميدانية والإعلامية الشاملة، بشتى اللغات، عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، ما يعزز إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

 

ودعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والانتباه لمفاجآت الطريق، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتفادي الحوادث المرورية وما تسببه من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، وما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع.

المصدر: وام
الشارقة
شرطة الشارقة
الحوادث المرورية
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