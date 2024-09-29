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علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
29 سبتمبر 2024 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:45 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:22 .

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أما بحر عمان فيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والثاني عند الساعة 20:41 والجزر الأول عند الساعة   14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:56 .

المصدر: وام
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