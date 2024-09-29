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علوم الدار

«الوطني للبحث والإنقاذ» يجلي مواطناً تعرض لحادث في الصحراء

عملية الإجلاء
29 سبتمبر 2024 21:13

أعلنت قيادة الحرس الوطني، مساء اليوم الأحد، أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ نفّذ مهمة إنقاذ لمواطن أصيب في أحد المواقع الصحرواية بإمارة الشارقة.
وكتبت قيادة الحرس الوطني، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بليغة إثر تدهور سيارته في أحد المواقع الصحرواية بإمارة الشارقة».
وأضافت القيادة «على الفور، تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
المواطنون
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