الطاير يطلع على تجربة برلين في التخطيط الحضري

برلين (وام)

اطلع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، خلال زيارته مدينة برلين الألمانية، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة.

وأكد الطاير أهمية هذه الزيارة للتعرف على التجارب الرائدة في التخطيط الحضري والنقل، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المدن الكبرى مثل النمو السكاني والاستدامة تشكل جزءاً أساسياً من خطط دبي الحضرية 2040، وقال: «نطمح للاستفادة من هذه التجارب العالمية لتحقيق رؤية دبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، من خلال توفير خيارات تنقل مستدامة وزيادة المساحات الخضراء والترفيهية، مع تحقيق قرب 55% من سكان دبي من محطات النقل الجماعي بحلول 2040».