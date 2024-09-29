بلدية عجمان تنظم مختبر ابتكار مع المتعاملين

عجمان (وام)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مختبر ابتكار مع المتعاملين لتطوير خدمات فض المنازعات الإيجارية والتنفيذ «مشروع التقاضي الذكي» في إطار السعي الدائم لمواصلة مسيرة التسهيل على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات للجميع، وذلك من أجل المواءمة مع محاور البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة تحرص بشكل دائم ودؤوب على الالتقاء مع المكاتب العقارية وملاك العقارات والمدعين، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، واستقطاب أفكارهم الإيجابية ومقترحاتهم التطويرية، فهم الهدف والمستهدف، ومحور التغيير الإيجابي، مشيدة بالحضور الذي يعكس الثقة بالدائرة.

وأكدت أن الدائرة تعمل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع وتحقيق أفضل النتائج التي يلمس أثرها الجميع، عبر تعجيل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل، وفق استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدائرة، والتي تحقق رؤية الإمارة في خلق بيئة مستدامة وبنية عصرية لمستقبل عجمان.

من جهته، قدم عيسى محمد الملا، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب، شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها قسم فض المنازعات الإيجارية والمتضمنة لطلبات فض المنازعات الإيجارية، وتسجيل دعوى التماس، وتسجيل دعوى إيجارية، متحدثاً عن الخدمات التي يقدمها قسم التنفيذ والمتضمنة لتسلم الطلبات المقدمة لفتح ملفات التنفيذ وتقدير الرسوم، وأهداف القسم.

ولفت إلى أن القسم يعمل على إصدار التقارير الحسابية في ملفات التنفيذ، وتنفيذ قرارات أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من قاضي التنفيذ، وتنفيذ قرارات تقسيط المبالغ وتحويل الدفعات المالية إلى الملاك، وحفظ ملفات التنفيذ، وإدارة قاعدة بيانات قضايا التنفيذ، وتحقيق العدالة الناجزة والاستقرار في قطاع العقارات المؤجرة.