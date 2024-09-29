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علوم الدار

القائد العام لشرطة رأس الخيمة يتسلم جائزة أفضل الممارسات الدولية

علي عبدالله بن علوان خلال تسلمه الجائزة (وام)
30 سبتمبر 2024 01:46

رأس الخيمة (وام)

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أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، سعي شرطة رأس الخيمة المستمر إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة في مجالات مكافحة الجريمة الحديثة والمساهمة في استباقية التصدي لها محلياً ودولياً. جاء ذلك بمناسبة تسلمه جائزة أفضل الممارسات الدولية IBPC المقدمة من روبن مان، مدير مركز أبحاث التميز المؤسسي (COER) بنيوزيلندا، رئيس الشبكة العالمية لقياس الأداء، مؤسس المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، تقديراً لحصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على تصنيف 7 نجوم في جائزة أفضل الممارسات الدولية (نيوزيلندا) فئة التحول الرقمي - بمشروع الربط الإلكتروني بين شركاء مكافحة الجريمة (لمس) في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل الممارسات.
وأشاد مدير مركز أبحاث التميز المؤسسي (COER) بنيوزيلندا، بريادة شرطة رأس الخيمة، في مجال العمل الأمني من خلال فوزها بجائزة أفضل الممارسات لعام 2024، ما كان له طيّب الأثر، متمنياً لشرطة رأس الخيمة، المزيد من الازدهار والتقدم ومواصلة الاستمرار في نيل أكبر وأرقى الجوائز العالمية.
 ومن جهته، أعرب اللواء علي النعيمي، عن سعادته بهذا الإنجاز الاستثنائي والمشرّف الذي أنجزته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من بين العديد من المتنافسين الدوليين، بفضل جهود كادرها المتميزة المبذولة في طرح وتقديم أفضل المشاريع والمبادرات والابتكارات الشرطية التي تحقق النهوض بسير العمل الشرطي والارتقاء به نحو التنمية والاستدامة وبلوغ التنافسية الدولية. ولفت إلى أن المشروع يساهم في تحقيق العدالة الناجزة كما يؤثر في تحقيق أهداف جودة الحياة في الخدمات المقدمة والأمن المجتمعي. 

علي عبدالله بن علوان
شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
التكنولوجيا
مكافحة الجريمة
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