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«إقامة دبي» تحصد الذهبية في جوائز ستيفي 2024

«إقامة دبي» تحصد الذهبية في جوائز ستيفي 2024
30 سبتمبر 2024 01:46

نيويورك (وام)

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فازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالجائزة الذهبية في جوائز ستيفي لعام 2024 عن فئة «الإنجاز في إدارة الموارد البشرية»، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع المنعقد في نيويورك.
وحصلت الإدارة على الجائزة تقديراً لمشروع «نظام التطوير التنظيمي وتخطيط المواهب»، الذي يعزز بيئة العمل ويؤكد مكانتها الرائدة في إدارة المواهب والتطوير التنظيمي.
وأوضح اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة لبيئة عمل مبتكرة تعتمد على مفاهيم العلم الحديث، مما أدى إلى النجاح والتميز في إدارة المواهب وتحقيق نتائج عالمية، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح ثقافة في الإدارة العامة، مما أفرز العديد من الكفاءات الوطنية.
تسلمت الجائزة كل من عائشة سعيد المزروعي، مسؤولة فرع الاحتياجات الوظيفية والتوطين، ومريم محمد البدواوي، مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية، بحضور نخبة من المسؤولين العالميين في مجالات إدارة الموارد البشرية والسعادة الوظيفية.
تخطيط المواهب
يتبنى مشروع «نظام التطوير التنظيمي وتخطيط المواهب» مبادئ الرشاقة والمرونة التنظيمية، ويشمل إطار عمل متكامل لإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة، مع التركيز على الترابط والتكامل، استشراف المستقبل، التحليلات، ونماذج الأعمال المبتكرة حيث يمثل المشروع نموذجاً جديداً للعمل المؤسسي القائم على أسس نظامية والتحلي بالروح القيادية والتنافسية.

جائزة ستيفي العالمية
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
دبي
برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط
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