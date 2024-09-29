شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«مايكروسوفت»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمُتعاملين، وتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شُركائها الاستراتيجيين.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «مايكروسوفت» على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسة مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ستعمل «مايكروسوفت» على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.

دعم

من جانبه قال نعيم يزبك: «إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة. هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».