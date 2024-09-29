الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«مايكروسوفت»

شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«مايكروسوفت»
30 سبتمبر 2024 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إقامة دبي» تحصد الذهبية في جوائز ستيفي 2024
الطاير يطلع على تجربة برلين في التخطيط الحضري

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وذلك في إطار تعزيز مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في دبي وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
تهدف هذه الشراكة إلى استكشاف فرص جديدة لتطوير المهارات الرقمية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة تقنيات مايكروسوفت القوية في المجالات التقنية والخدمية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ترجمةً لالتزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتعزيز مفهوم الابتكار وتحقيق الاستدامة في التطوير والتحسين المستمر واستشراف المستقبل، بغية مواصلة الارتقاء بمنظومة الخدمات التي توفرها للمُتعاملين، وتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع شُركائها الاستراتيجيين.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «مايكروسوفت» على تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخبرة المتخصصة وتوفير ممارسات متطورة في المجالات الرقمية الرئيسة مثل الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما ستعمل «مايكروسوفت» على الاستفادة من أدواتها المتنوعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.
دعم
من جانبه قال نعيم يزبك: «إن مايكروسوفت ملتزمة بدعم المؤسسات الحكومية في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة. هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تؤكد التزام مايكروسوفت بدعم المؤسسات الحكومة في مسيرتها نحو التحول الرقمي واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة العمليات وتطويرها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية وأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
مايكروسوفت
التحول الرقمي
أجندة دبي الاقتصادية
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
أشخاص يسيرون على الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
30 سبتمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي بمركز الفنون في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يصعد لهجته ضد المهاجرين وينتقد هاريس
30 سبتمبر 2024
مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة
30 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©