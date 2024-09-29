10 خدمات صحية يوفرها مركز حصن الظفرة الطبي في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يوفر مركز حصن الظفرة الطبي في مدينة زايد، التابع لمستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى مجموعة بيور هيلث، 10 خدمات صحية مختلفة لفئة العمال والعاملين في المنطقة الصناعية.

وتحرص مستشفيات الظفرة على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية المطلوبة لجميع العمال في المنطقة الصناعية بمدينة زايد، وذلك من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى من المهارة، ويتمتع بمهارته في التعامل بعدد من اللغات المختلفة التي يتحدث بها أغلب شرائح العمال، مما يسهل عملية التواصل الإيجابي والبناء بين المريض والطبيب، مما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعمال.

وتتضمن الخدمات الصحية التي يوفرها المركز علاج الأمراض الحادة والالتهابات، والقيام بإجراء اختبارات الدم وتحليل البول، ودراسات التصوير الشعاعي والموجات الصوتية، لتشخيص الأمراض وإعطاء اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية، وإدارة وعلاج جميع الأمراض المزمنة، وفحوصات منتظمة، ومتابعة طويلة الأجل لحالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والربو،‏ والرعاية المتخصصة للمرضى المسنين، بما في ذلك الخدمات الوقائية وإدارة الأمراض المزمنة.

كما يوفر المركز أيضاً خدمات العناية بالجروح والخياطة، وعيادة متخصصة لأمراض الأذن والأنف والحنجرة. ويقوم بعمل الإحالات إلى المتخصصين عند الضرورة،‏ وتنسيق الرعاية مع المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين.

كما يقوم بعمل التثقيف الصحي حول خيارات نمط الحياة الصحي والتغذية وممارسة الرياضة وتقديم خدمات الصيدلة.

احتياجات

تحرص إدارة مستشفيات الظفرة على تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة التي يتم توفيرها في جميع المنشآت الطبية التابعة لها، والتي تلبي احتياجات جميع السكان من مواطنين ومقيمين في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا والمرفأ والسلع وجزيرة دلما، وفق مخطط تطويري شامل يتضمن توفير أفضل الكفاءات الطبية والعلاجية، وتحديث المراكز الصحية بأحدث الأجهزة والمعدات، وتوفير بنية تحتية متميزة.