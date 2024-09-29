الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 خدمات صحية يوفرها مركز حصن الظفرة الطبي في مدينة زايد

مركز حصن الظفرة (من المصدر)
30 سبتمبر 2024 01:46

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
الغويفات تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
الظفرة ودبا وحتا والحمرية إلى نصف نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

يوفر مركز حصن الظفرة الطبي في مدينة زايد، التابع لمستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى مجموعة بيور هيلث، 10 خدمات صحية مختلفة لفئة العمال والعاملين في المنطقة الصناعية.
وتحرص مستشفيات الظفرة على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية المطلوبة لجميع العمال في المنطقة الصناعية بمدينة زايد، وذلك من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى من المهارة، ويتمتع بمهارته في التعامل بعدد من اللغات المختلفة التي يتحدث بها أغلب شرائح العمال، مما يسهل عملية التواصل الإيجابي والبناء بين المريض والطبيب، مما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعمال.
وتتضمن الخدمات الصحية التي يوفرها المركز علاج الأمراض الحادة والالتهابات، والقيام بإجراء اختبارات الدم وتحليل البول، ودراسات التصوير الشعاعي والموجات الصوتية، لتشخيص الأمراض وإعطاء اللقاحات للوقاية من الأمراض المعدية، وإدارة وعلاج جميع الأمراض المزمنة، وفحوصات منتظمة، ومتابعة طويلة الأجل لحالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والربو،‏ والرعاية المتخصصة للمرضى المسنين، بما في ذلك الخدمات الوقائية وإدارة الأمراض المزمنة. 
كما يوفر المركز أيضاً خدمات العناية بالجروح والخياطة، وعيادة متخصصة لأمراض الأذن والأنف والحنجرة. ويقوم بعمل الإحالات إلى المتخصصين عند الضرورة،‏ وتنسيق الرعاية مع المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين.
كما يقوم بعمل التثقيف الصحي حول خيارات نمط الحياة الصحي والتغذية وممارسة الرياضة وتقديم خدمات الصيدلة.
احتياجات
تحرص إدارة مستشفيات الظفرة على تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة التي يتم توفيرها في جميع المنشآت الطبية التابعة لها، والتي تلبي احتياجات جميع السكان من مواطنين ومقيمين في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا والمرفأ والسلع وجزيرة دلما، وفق مخطط تطويري شامل يتضمن توفير أفضل الكفاءات الطبية والعلاجية، وتحديث المراكز الصحية بأحدث الأجهزة والمعدات، وتوفير بنية تحتية متميزة.

مدينة زايد
الظفرة
مستشفيات الظفرة
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
بيور هيلث
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
أشخاص يسيرون على الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
30 سبتمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي بمركز الفنون في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يصعد لهجته ضد المهاجرين وينتقد هاريس
30 سبتمبر 2024
مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة
30 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©