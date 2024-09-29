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علوم الدار

نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات في الأمم المتحدة

سالم بن خالد القاسمي خلال مشاركته في اجتماع «تحالف الحضارات» التابع للأمم المتحدة (من المصدر)
30 سبتمبر 2024 01:47

نيويورك (وام)
واصل وفد دولة الإمارات مشاركته في عدد من الاجتماعات الرئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووقّعت دولة الإمارات وجمهورية غامبيا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول بين الدولتين، وقّعها كلٌّ من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي مامادو تانغارا وزير الخارجية في جمهورية غامبيا. 
ومن بين المشاركات المكثفة لأعضاء وفد دولة الإمارات خلال اليوم الرابع، شارك معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء التحالف الدولي للحضارات التابع الأمم المتحدة. 

كما شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في فعالية حول «الحفاظ على الأنهار عالمياً: مقدمة لقمّة مجموعة العشرين في البرازيل». 
في غضون ذلك، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في حدث إطلاق حملة ليبيريا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتقى معاليه أيضاً مع معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا ومع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79.
كما شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الــ77 والصين.
من جانبه، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما شارك في الاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والصين. 
والتقى معاليه مع تور وينسـلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
بدورها، التقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مع الدكتور كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، ومع رينا أميري، مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان. 
والتقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مع أياكا سوزوكي، مديرة وحدة التخطيط الإستراتيجي والرصد في المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة. 
وشاركت الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في الاجتماع الوزاري في قناة وزارة الخارجية للأمن الصحي العالمي.
والتقى عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مع براديب كوروكولاسوريا، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

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كما شاركت رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في فعالية بعنوان: «من دبي إلى كالي: تسريع أجندة العمل المناخي والطبيعة من أجل الناس والكوكب». 
كما التقت مع ماريا سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا.

الأمم المتحدة
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سالم بن خالد القاسمي
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