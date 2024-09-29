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علوم الدار

سفير الدولة لدى اليابان يشارك في فعالية «تذوّق العنب»

شهاب الفهيم خلال الفعالية التي نظمتها سفارة سلطنة عُمان في طوكيو (وام)
30 سبتمبر 2024 01:47

طوكيو (وام)

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شارك شهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، في فعالية تذوّق العنب، التي نظمتها سفارة سلطنة عُمان في طوكيو خصيصاً لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي الست في العاصمة اليابانية. وبعد تذوق العنب، أبدى السفير الفهيم إعجابه بهذه التجربة، قائلاً: «اطلعنا اليوم على منتجات العنب من محافظة ياماناشي وكيف تعاون المزارعون فيها مع مراكز البحث العلمي الزراعي على مدى 15 عاماً لتطوير أنواع مختلفة». وأضاف: «كانت تجربة اليوم معرفية أكثر منها تجربة تذوّق، وأفكر فقط كيف يمكننا الاستفادة من هذه المعرفة في بلادنا». 

اليابان
الإمارات
شهاب الفهيم
العنب
سلطنة عمان
مجلس التعاون الخليجي
طوكيو
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