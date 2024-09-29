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محمد بن حمدان بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي

محمد بن حمدان بن زايد خلال تقديم واجب العزاء وفى الصورة عبدالمنعم الهاشمي وذوو الفقيد (الصور من وام)
30 سبتمبر 2024 01:47

أبوظبي (وام)
قدَّم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي. وأعرب الشيخ محمد بن حمدان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدَّم سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم السيد محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي. وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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كما قدم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء للأسرة وأبناء الفقيد.

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