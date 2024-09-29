الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الاعتداء الغاشم على مقر سفيرها في السودان

شعار وزارة الخارجية
30 سبتمبر 2024 01:10

دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

أخبار ذات صلة
نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات في الأمم المتحدة
سفير الدولة بالكويت يلتقي فهد اليوسف الصباح
المصدر: وام
الإمارات
سفير الدولة
السودان
اعتداء
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
صواريخ روسية متطورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر: العقيدة النووية الجديدة ستصبح رسمية قريبا
اليوم 17:20
أشخاص يسيرون على الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستهدف عشرات المواقع لــ«حزب الله» في لبنان
30 سبتمبر 2024
ترامب خلال تجمع انتخابي بمركز الفنون في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يصعد لهجته ضد المهاجرين وينتقد هاريس
30 سبتمبر 2024
مدرسة تعرضت لقصف إسرائيلي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة
30 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©