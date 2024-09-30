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علوم الدار

جبل مبرح يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
30 سبتمبر 2024 09:41

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.3 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
درجات الحرارة
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