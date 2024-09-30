الذهب يتراجع ويتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي منذ 2016

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر.

وبحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2653.38 دولار للأوقية (الأونصة) بسبب ارتفاع الدولار.

ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.49 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في 12 عاما يوم الخميس. وتتجه للصعود ثمانية بالمئة بنهاية الربع الجاري.

وخسر البلاتين 0.1 بالمئة وصولا إلى 999.35 دولار بينما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1012.50 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.



