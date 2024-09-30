"الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة".. جسر متين بين الأطفال ومقدّمي الرعاية

في إطار جهودها لإعداد كفاءات مؤهلة قادرة، تقدم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة دبلوماً مهنياً في تنمية الطفولة بكادر تَعليميٍّ وتقنيات متطورةٍ وأجواء ومرافق متقدمة تتوافق مع رؤيةِ القيادةِ الرشيدةِ لبناء قدرات وخبرات تعزز الهويةَ الوطنيةَ لدى الأطفال وترعاهم من قبل مقدمي الرعاية.

تنير الامارات، مع كل عام، البيت الإماراتي بصفحات العلم المضيئة المتقدمة فكرا مستنده إلى قاعدة متينة تدعم بها جدران بيت الأسرة ونواته الطفل.

تتيح الاكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة البرامج الدراسية والتدريبية التي تواكب الحداثة والتطور في صناعة التعليم وتوفر بيئة محفزة تدخل السرور على المتلقين والمحاضرين بأسلوب عصري متطور يوافق ما وصلت إليه الدولة من ازدهار ورقي.



يتوفر كادر اكاديمي يتوافق مع رؤية الأكاديمية ورسالتها السامية في الحفاظ على القيم والهوية الإماراتية وتأهيل الدارسين في المجالات المختلفة لرعاية الطفولة كما توفر بيئة محفزة وداعمة بكل ما تحتضنه من مرافق وعلوم وتدريب يطمح إليه كل دارس في الدبلوم المهني لتنمية الطفولة.. ووفق شروط خاصة يتم القبول والتعليم والعمل مع منح طموحة لمن يتم قبوله.