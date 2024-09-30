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علوم الدار

انطلاق عمليات التحكيم لجوائز "حمدان التعليمية 2024"

انطلاق عمليات التحكيم لجوائز "حمدان التعليمية 2024"
30 سبتمبر 2024 16:28

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن بدء عمليات التحكيم لدورة عام 2024 لجوائزها التعليمية على الصعيدين المحلي والخليجي والتي تهدف إلى تكريم الطلاب، والمعلمين، والتربويين، والمدارس، والمؤسسات الداعمة، مع تسليط الضوء على إنجازاتهم المتميزة.

وقال الدكتور علي الكعبي، المنسق العام ورئيس لجان التحكيم إن مؤسسة حمدان بن راشد تعتمد أعلى المعايير العالمية في عمليات التحكيم، وتستفيد من أحدث التقنيات والأدوات المتاحة لضمان دقة وشفافية النتائج كما تحرص على تطوير وتحسين آليات التحكيم باستمرار، لضمان تقييم شامل ودقيق للمشاركين في جميع الفئات، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي وهدفنا هو الوصول إلى الأفضل واكتشاف المتميزين الذين يجسدون التميّز الحقيقي في مجالاتهم.

وأضاف أن هذه العمليات التحكيمية هي جزء من رؤية المؤسسة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في التعليم. ونحن ندرك أن التعليم هو أساس التنمية المستدامة، ولذلك نعمل على دعم المعلمين، والطلاب، والمؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية والمعرفية. كما أننا نؤمن بأن دعم هذه الفئات يسهم بشكل أساسي في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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وشهدت الجائزة إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 179 مشاركة على المستوى المحلي و97 مشاركة على المستوى الخليجي. وبلغ إجمالي المشاركات لجائزة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 38 مشاركة، ولجائزة المعلم المتميز 31 مشاركة، ولجائزة المدرسة المتميزة 28 مشاركة.

وتشمل الجوائز على المستوى المحلي جائزة الطالب المتميز وجائزةالطالب الجامعي المتميز وجائزة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف مجالات وفئات الجائزة، والذين خضعوا لتدريبات مكثفة على أحدث المستجدات لضمان سير عملية التحكيم وفق أعلى المعايير الدولية.

المصدر: وام
الإمارات
حمدان التعليمية
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