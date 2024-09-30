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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
30 سبتمبر 2024 18:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة  13:04 والمد الثاني عند الساعة 00:27، والجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:51.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 21:21، والجزر الأول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

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المصدر: وام
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