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أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي

أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
30 سبتمبر 2024 19:10

شهدت مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي أمطاراً غزيرة مع حبات برد، اليوم الاثنين، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي والمركز الوطني للأرصاد.
وأكد المركز، على منصة "إكس" سقوط "أمطار غزيرة على الختم (أبوظبي)".
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في منشورات أخرى "أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على الظاهرة وبو كرية ومزيد (العين)".
وأورد المركز أيضا سقوط "أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على طريق - دبي العين باتجاه الليسيلي".
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة "إكس": "نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية".

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كما نشرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "عدداً من النصائح الواجبة اتباعها أثناء تقلبات الأحوال الجوية وذلك حفاظاً على سلامتكم".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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