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علوم الدار

منصور بن زايد يشيد باعتماد رئيس الدولة «اليوم الإماراتي للتعليم»

منصور بن زايد يشيد باعتماد رئيس الدولة «اليوم الإماراتي للتعليم»
30 سبتمبر 2024 20:49

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الإماراتي للتعليم.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «اعتماد رئيس الدولة "اليوم الإماراتي للتعليم" يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ التعليم ركيزةً أساسيةً للتنمية والتقدم، ويؤكد الحرص على تعزيز دور المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.. سيظل التعليم طريقنا لتحقيق طموحاتنا في كل المجالات».

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منصور بن زايد
اليوم الإماراتي للتعليم
محمد بن زايد
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