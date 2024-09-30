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علوم الدار

«في الشوفه» ترسخ العدالة الاجتماعية فى محاكم دبي

«في الشوفه» ترسخ العدالة الاجتماعية فى محاكم دبي
1 أكتوبر 2024 01:23

دبي (وام)

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أعلنت محاكم دبي عن نتائج مبادرة «في الشوفه»، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات القضائية الميسرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. وأظهرت النتائج المحققة حتى الآن أن المبادرة حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث تم تقديم 210 خدمات متنوعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصاً من خدمة «شور»، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصاً على خدمة «سند»، منهم 11 من كبار المواطنين و5 من أصحاب الهمم. أما خدمة «قريب»، فقد قدمت لـ53 مستفيداً، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة «عون» لمستفيد واحد من كبار المواطنين، فيما استفاد 76 شخصاً من خدمات «عضيد»، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، وقدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصاً، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم. 

محاكم دبي
دبي
أصحاب الهمم
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