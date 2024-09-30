شرطة أبوظبي تكرم المتميزين في يوم «الترجمة العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم الترجمة العالمي والذي يصادف 30 سبتمبر من سنوياً تقديراً لمهنة المترجم واحترافيته بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجيتها التطويرية وقانون تنظيم مهنة الترجمة. وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المترجمين المتميزين في شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم في تحقيق تطلعاتها نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات. وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إن مركز الترجمة يسعى لتطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين بمقومات النجاح الريادية.