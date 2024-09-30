وزير العدل: تعزيز كفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون

أبوظبي (وام)

زار معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين.

كان في استقبال معاليه كل من القاضي حميد علي المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي، رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية. واطلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجَّه معاليه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات. وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة، تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.