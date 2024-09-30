وثيقة تعاون مشتركة لتعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية الطارئة

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي، وثيقة تعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تعزيز الجاهزية والاستجابة القصوى لمواجهة التحديات الصحية الطارئة، وتوفير أفضل مستويات السلامة والأمن الصحي لأفراد المجتمع.

وتتطلع المؤسسات الثلاث من خلال هذه الوثيقة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لرفع مهارات الموظفين، وبناء كفاءات قيادية، في مجالات الاستجابة للطوارئ والكوارث والأزمات الصحية، والمجالات الصحية المختلفة.

ووقع الوثيقة من جانب هيئة الصحة بدبي عوض صغيّر الكتبي، المدير العام للهيئة، ومن جانب الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة، ومن جانب مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأكد عوض صغيّر الكتبي على أهمية هذه الشراكة التي تعكس الالتزام المشترك بتحقيق رؤية دبي في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفورية للكوارث والأزمات، وتطوير أنظمة استجابة متكاملة تعزز الأمن الصحي لأفراد المجتمع.