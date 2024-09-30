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علوم الدار

«معاً» تطلق مبادرة دعم الأبحاث الطبية في أبوظبي

«معاً» تطلق مبادرة دعم الأبحاث الطبية في أبوظبي
1 أكتوبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة معاً- أبوظبي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مبادرة دعم الأبحاث الطبية، بهدف تعزيز الرعاية الصحية في أبوظبي، وتهدف معاً للوصول إلى جمع مبلغ 18 مليون درهم، وذلك لدعم الأبحاث الطبية، كما تم جمع ما يزيد على 15 مليون درهم من قبل المساهمين حتى الآن. 
وأوضحت معاً أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه لدعم البحث والتطوير في مجال الصحة في أبوظبي، حيث يقوم بتوجيه المساهمات إلى البحث الطبي وتعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير بالتعاون مع القطاع العام والخاص. ولفتت هيئة معاً إلى أن البرنامج يقدم فوائد عديدة ومختلفة، وذلك لكونه يسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويسهم في البحث والتطوير في إيجاد الحلول للأمراض الشائعة. كما أنه يدعم الأبحاث والتطوير للوصول إلى مختلف أنواع العلاجات. 
الجدير بالذكر أن هذ المشروع سوف يسهم البحث والتطوير في وضع الحلول لأمراض يواجهها كثير من المرضى مثل أمراض السرطان والسكري وغيرها، وأوضحت هيئة معاً بأن المستفيدين من هذا المشروع هي المراكز البحثية والمرضى، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن: تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية، الشراكة من أجل الأهداف، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والابتكار الصناعي والبنية التحتية.

أبوظبي
الأبحاث الطبية
معاً
القطاع العام
القطاع الخاص
الصحة
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