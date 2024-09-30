فيصل الحمودي لـ«الاتحاد»: 91 مليون درهم «مساهمات مجتمعية» خلال 2023

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية، أن «معاً» توظف مساهمات الأفراد والمؤسسات، لدعم المشاريع التي تضع حلولاً للأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع وتحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً بالمشاريع المجتمعية، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت خلال عام 2023 في توجيه مساهمات بقيمة 91 مليون درهم في قطاعات حيوية، تهم المجتمع، لتلبية احتياجات أساسية، عادت بالفائدة على أكثر من 161 ألف شخص من مختلف الفئات المجتمعية، بمن فيهم أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والطلاب، والمرضى، وفاقدو الرعاية الأسرية، وغيرهم الكثير.

وأكد الحمودي أن «معاً» تحرص على توظيف المساهمات المجتمعية بنسبة 100%، وبشفافية لدعم تطوير البرامج التي تعالج الأولويات المجتمعية، في قطاعات مختلفة، موضحاً أن هذا الالتزام، يضمن توجيه المساهمات المجتمعية، لدعم البرامج التي تضع حلولاً مستدامة تعالج الأولويات المجتمعية الملحة، التي تهم أفراد المجتمع، وتركّز على تعزيز التنمية، والمشاركة المجتمعية، وبناء مجتمع متعاون متماسك نشط في العاصمة الإماراتية.

وأكد الحمودي في حوار مع «الاتحاد»، أن «معاً»، تعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتحفيز الأفراد وقطاعات المجتمع، وحثهم على المشاركة، والمساهمة المجتمعية الفاعلة، وتعزيز ثقافة التطوع والابتكار، عبر تمكينهم وتعزيز قدرتهم على العطاء الذي يحقق أثر مستدام يعود بالفائدة على مجتمعهم، من خلال توفير عدد من طرق المشاركة والمساهمة في دعم الحلول المبتكرة، التي تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية التي تهم الأفراد، وتحقق أثراً اجتماعياً مستداماً يعود بالفائدة على أفراد المجتمع في أبوظبي، وبما يساهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون. وتهدف الهيئة إلى دعم وتمكين القطاع المجتمعي والخدمي من خلال برنامج متكامل لتوجيه المساهمات المجتمعية وتخصيصها، عبر آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، لدعم معالجة الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي، مما يؤدي إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة وتحسين الرفاهية المجتمعية.

وأوضح الحمودي، أن هيئة المساهمات المجتمعية، تأسست تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف تعزيز التنمية والمشاركة المجتمعية لبناء مجتمع متعاون ومتماسك ونشط في العاصمة الإماراتية، مشيراً إلى أن الهيئة تتيح لأفراد المجتمع اختيار المشاريع الأكثر توافقاً مع أهدافهم وقيمهم، مما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي، الرامية إلى بناء مجتمع شامل تجمعه قيم التكافل والتعاون.

وتابع: «تحرص «معاً» على تعزيز الشراكات وتمكين المجتمع، بما في ذلك الأفراد والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، من المشاركة الفاعلة والمساهمة لوضع حلول مستدامة، تعالج الأولويات الاجتماعية المحددة، والتي تهم أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي لبناء مجتمع متماسك ومتعاون». وأوضح الحمودي، أن «معاً» تهدف من خلال حملة «أنا أستحق الحياة» إلى توجيه مساهمات بقيمة مليون درهم إماراتي لدعم مرضى السرطان في أبوظبي، حيث تتولى مسؤولية توجيه المساهمات المجتمعية لمشاريع مرتبطة بالسرطان، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، وجهات أخرى لتنفيذ هذه الحملة، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة ومتقدمة وعالية الجودة، فضلاً عن دعم استكشاف العلاجات الوقائية، وبالتالي تعزيز نمط الحياة بشكل عام في مجتمع أبوظبي.

جهود حثيثة

أكد فيصل الحمودي أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة معاً نحو بناء مجتمع متعاون ومتماسك، كما تتيح تحقيق رؤية شاملة لدعم مرضى السرطان في أبوظبي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، من خلال توفير الدعم المالي الضروري لتطوير العلاجات الوقائية والبحث الطبي المتقدم، ما يعزز فرص الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، وبالتالي حشد الدعم من مختلف شرائح المجتمع، والشركات لتعزيز الجهود في مكافحة السرطان، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام هيئة معاً، بدعم المشاريع ضمن القطاع الصحي، حيث خصصت في عام 2023 مبلغ 28.05 مليون درهم إماراتي لدعم المشاريع لصحية، وذلك عن طريق دعم 12 مشروعاً حيوياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، مما يسلط الضوء على التأثير الإيجابي لصندوق الاستثمار الاجتماعي في دعم المشاريع التي تعالج أولويات تهم أفراد المجتمع.