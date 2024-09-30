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علوم الدار

أمل العفيفي: رسالة عظيمة للمجتمع ومؤسساته

أمل العفيفي: رسالة عظيمة للمجتمع ومؤسساته
1 أكتوبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، الأهمية التاريخية لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الإماراتي للتعليم، إذ تمثل هذه المبادرة من جانب سموه رسالة عظيمة لفئات المجتمع ومؤسساته كافة بشأن التعليم وتطوره ومواكبته الدائمة للعصر بكل ما يشهده من تقدم علمي وتقني ومعرفي، كما أنها تعزز أيضاً الرؤية الاستشرافية لدور التعليم في بناء المستقبل، بل والاستثمار في الإنسان باعتباره استثماراً طويل الأمد في مستقبل مشرق لوطننا الغالي، يرفد فيه التعليم المؤسسات التنموية والمجتمعية كافة بالكوادر الوطنية المتخصصة، وفق أفضل الممارسات العلمية والتطبيقية التي تأخذ بها الدول المرموقة في العالم.  

رئيس الدولة
أمل العفيفي
محمد بن زايد
اليوم العالمي للتعليم
جائزة خليفة التربوية
التعليم
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