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علوم الدار

زكي نسيبة: التعليم محور رئيس لاستشراف المستقبل

زكي نسيبة: التعليم محور رئيس لاستشراف المستقبل
1 أكتوبر 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد «اليوم الإماراتي للتعليم»، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها قيادتنا الرشيدة لتطوير التعليم باعتباره محوراً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وأضاف: «إن جامعة الإمارات العربية المتحدة تفخر بمسيرتها المضيئة، وتاريخها العريق بتخريجها أول دفعة من المعلمين في الدولة بتاريخ 28 فبراير1982، والتي شهد تخريجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

زكي نسيبة
التعليم
الإمارات
اليوم العالمي للتعليم
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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